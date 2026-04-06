В Брянской области будут судить пенсионера за перевод денег украинским НПО

БРЯНСК, 6 апр – РИА Новости. Пенсионера из Брянской области обвинили в том, что он перевел более 174 тысяч рублей двум украинским НПО, признанным в России нежелательными организациями, сообщают региональные СУСК и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Завершено расследование уголовного дела 69-летнего жителя Суража, обвиняемого по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (финансирование иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации).
"Согласно предъявленному обвинению, с 2022 г. по 2023 г. фигурант… перечислял денежные средства на счета лиц, связанных с международными неправительственными организациями - "Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"* и Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна"*, признанными… международными неправительственными организациями, деятельность которых нежелательна на территории РФ", - рассказали в пресс-службе судов.
Как уточнили в СУСК, пенсионер совершил переводов на 174 тысячи рублей. Преступление выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.
* деятельность организации признана нежелательной на территории РФ