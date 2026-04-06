В Британии задержали семь человек за антивоенные выступления

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Семь человек были задержаны в воскресенье по подозрению в поддержке группы Palestine Action неподалеку от авиабазы ВВС Великобритании Лейкенхит во время протеста против вовлечения Великобритании в незаконные войны и возвращения ядерного оружия США на этот военный объект, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на полицию и организаторов акции.
В субботу газета Daily Mail сообщала, что два человека были задержаны в ходе протестов у базы Лейкенхит по подозрению в препятствовании движению по общественной дороге. По данным издания, более 100 человек перекрыли дорогу у главных ворот авиабазы после сообщений о том, что американский истребитель, сбитый над Ираном в пятницу, взлетел с этого места.
"Семь человек были задержаны по подозрению в поддержке... группы Palestine Action в графстве Саффолк. Они были задержаны утром в воскресенье после того, как присоединились к мирному лагерю, который должен был заблокировать главные ворота авиабазы Лейкенхит", - говорится в сообщении издания.
Ранее полиция Лондона заявила, что продолжит задерживать активистов, выступающих в поддержку Palestine Action, несмотря на то, что суд признал запрет движения незаконным.
В феврале Высокий суд Англии и Уэльса признал необоснованным решение властей причислить пропалестинскую группу Palestine Action к террористическим организациям. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины.