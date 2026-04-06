https://ria.ru/20260406/bolshunov-2085432505.html
Свищев заявил, что обсудит с FIS причины недопуска Большунова
Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что намерен обсудить с представителями Международной федерации лыжного... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T13:16:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дмитрий свищев
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_0:77:3088:1815_1920x0_80_0_0_1e21016e15ebfc57c7c34b5965d0a6cf.jpg
https://ria.ru/20260405/terentev-2085291486.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f2fd5f1c400f691c6300b3afc5f33786.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дмитрий свищев, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Дмитрий Свищев, Александр Большунов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что намерен обсудить с представителями Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) причины недопуска трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к международным соревнованиям.
Ранее FIS отказалась предоставить Большунову нейтральный статус.
«
"Большунов остается лидером и на международном уровне. Он, безусловно, один из сильнейших спортсменов современности. Возможно, именно поэтому его и не допускают к международным соревнованиям, придумывая различные причины. Это, кстати, тоже будет одной из тем наших обсуждений с международной федерацией", - сказал Свищев.
Он также отметил, что ситуация с допуском российских спортсменов вызывает вопросы.
"Смотрите, норвежским спортсменам допускается использование медицинских препаратов, тогда как российских спортсменов по разным причинам не допускают к соревнованиям, несмотря на их высокий уровень. Поэтому международная повестка - одна из самых важных для меня на сегодняшний день", - добавил он.