СМИ: в Саудовской Аравии переоценивают обещанные США инвестиции

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Агрессия США и Израиля против Ирана уже стоила Саудовской Аравии более 10 миллиардов долларов, чиновники ближневосточного государства также проводят переоценку обещанных Штатам инвестиций, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Эта война уже стоила Саудовской Аравии более 10 миллиардов долларов потерянных доходов и трат", - говорится в публикации.
Источники помимо этого сообщили, что Эр-Рияд проводит переоценку объема обещанных Вашингтону в прошлом году объем инвестиций.
Отмечается также, что почти каждый проект ближневосточного государства, реализуемый в рамках программы "Видение 2030", сейчас подвергается анализу, причем этот процесс начался ещё до начала конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.