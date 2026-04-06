"Альфа-Мобайл" на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сеть "Альфа-Мобайл", созданная Альфа-Банком на инфраструктуре Билайна, за 10 месяцев с момента коммерческого запуска охватила территорию проживания более 70% населения России, сообщает пресс-служба Билайна.

Доступ к услугам оператора получили свыше 80% активной клиентской базы банка.

Коммерческий запуск проекта состоялся в июне 2025 года. За этот период команды провели интеграцию систем, настроили сеть и платформы, что обеспечило клиентам сети "Альфа-Мобайл" доступ к ключевым телеком-сервисам: мобильному интернету, защите от телефонного мошенничества и международному роумингу более чем в 210 направлениях.

"Альфа-Мобайл" работает как промежуточная модель в формате виртуального оператора связи (Medium MVNO) и использует инфраструктуру Билайна. Проект расширяет линейку сервисов Альфа-Банка, усиливает защиту финансовых операций клиентов и дополняет банковские продукты новыми возможностями связи.

На текущий момент заказать сим-карту можно в 47 субъектах России. До конца 2026 года партнеры планируют обеспечить присутствие оператора по всей стране.

Отдельное направление — развитие технологической базы. "Альфа-Мобайл" стал первым банковским оператором в России с поддержкой VoLTE*. Технология уже доступна в Москве, Московской области и Республике Мордовия. В ближайшее время она появится в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Новосибирске, после чего начнется дальнейшее масштабирование.

"С учетом доступности широкого набора межоператорских и дополнительных телеком-сервисов, в том числе антифрод-защиты, аналогичной по глубине и эффективности защите опорного оператора, “Альфа-Мобайл” можно считать одним из самых технологичных MVNO в России. Это результат совместной слаженной работы, которую мы продолжаем, чтобы гарантировать клиентам не только устойчивость и качество связи, но и полный спектр самых актуальных возможностей", — приводит пресс-служба Билайна слова вице-президента по операторскому бизнесу компании Сергея Быкова.

Генеральный директор сети "Альфа-Мобайл" Андрей Литвинов отметил, что они вместе с Билайном запустили MVNO и охватили большинство регионов России в рекордные для индустрии сроки.

"Параллельно мы вывели на рынок ряд новых продуктов для клиентов и обеспечили их полное соответствие законодательству: это результат глубокой технологической интеграции и слаженной работы команд. В 2026 году планируем завершить федеральное масштабирование и предоставить клиентам Альфа-Банка возможность подключать услуги мобильной связи по всей стране", — приводятся в сообщении слова Литвинова.

* VoLTE (Voice over LTE) — технология передачи голоса по сетям LTE**.

** LTE (Long-Term Evolution) — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.