Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/belorussija-2085362846.html
В Белоруссии нашли 166 ранее неизвестных мест захоронения жертв нацистов
в мире
белоруссия
минск
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859400770_103:0:3744:2048_1920x0_80_0_0_d11b03282f8ab7b00915c506b28b0028.jpg
https://ria.ru/20260405/belorussiya-2085247037.html
https://ria.ru/20260401/uscherb-2084166346.html
https://ria.ru/20251223/lukashenko-2064142444.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859400770_558:0:3289:2048_1920x0_80_0_0_099e970ec42b48028b9bf8a3d091a304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Белоруссии нашли 166 ранее неизвестных мест захоронения жертв нацистов

© РИА Новости / Т. Ананьина
© РИА Новости / Т. Ананьина
Перейти в медиабанк
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Расследование уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны позволило обнаружить 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.
«
"В ходе расследования уголовного дела о геноциде по всей республике установлено 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных, более половины – массовые", - сказал Шикунец.
Представитель Генпрокуратуры отметил, что в 134 из них уже проведены раскопки, их результаты подтверждают полученную информацию.
«
"Мы обнаруживаем костные останки, в том числе детские. Там сразу видно, по элементам одежды, найденным бытовым предметам, игрушкам, что это – в основном гражданские, мирное население", - рассказал он.
Замруководителя следственной группы отметил, что данные об установленных ранее неизвестных местах массового уничтожения и захоронения жертв геноцида, а также о сожженных деревнях и лагерях смерти, отражаются на публичной кадастровой карте Белоруссии.
«
"При этом понятно, что значат четыре года оккупации: карательные операции, ожесточенные бои, партизанская война… Вся белорусская земля – это сплошная могила и сплошной мемориал", - констатировал он.
Шикунец обратил внимание, что значительное содействие следователям оказывают в расследовании граждане, которые обращаются с информацией в органы прокуратуры со сведениями о преступлениях нацистов, которые они узнали от близких и родственников.
«
"Мы никому не отказываем, всю информацию проверяем. Часто в результате удается установить ранее неизвестное место уничтожения и захоронения", - отметил он.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
В миреБелоруссияМинскГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала