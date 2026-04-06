В Белоруссии нашли 166 ранее неизвестных мест захоронения жертв нацистов

МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Расследование уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны позволило обнаружить 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.

« "В ходе расследования уголовного дела о геноциде по всей республике установлено 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных, более половины – массовые", - сказал Шикунец.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что в 134 из них уже проведены раскопки, их результаты подтверждают полученную информацию.

« "Мы обнаруживаем костные останки, в том числе детские. Там сразу видно, по элементам одежды, найденным бытовым предметам, игрушкам, что это – в основном гражданские, мирное население", - рассказал он.

Замруководителя следственной группы отметил, что данные об установленных ранее неизвестных местах массового уничтожения и захоронения жертв геноцида, а также о сожженных деревнях и лагерях смерти, отражаются на публичной кадастровой карте Белоруссии

« "При этом понятно, что значат четыре года оккупации: карательные операции, ожесточенные бои, партизанская война… Вся белорусская земля – это сплошная могила и сплошной мемориал", - констатировал он.

Шикунец обратил внимание, что значительное содействие следователям оказывают в расследовании граждане, которые обращаются с информацией в органы прокуратуры со сведениями о преступлениях нацистов, которые они узнали от близких и родственников.

« "Мы никому не отказываем, всю информацию проверяем. Часто в результате удается установить ранее неизвестное место уничтожения и захоронения", - отметил он.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.