В Белоруссии раскрыли масштабы гибели жителей в Великой Отечественной войне
Полученные в ходе расследования уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны данные свидетельствуют, что в годы войны...
2026-04-06T01:27:00+03:00
РИА Новости: ГП Белоруссии заявила о гибели каждого третьего жителя в годы ВОВ
МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Полученные в ходе расследования уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны данные свидетельствуют, что в годы войны погиб каждый третий житель республики, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.

"К сожалению, эти цифры (убитых в годы войны – ред.) будут увеличиваться: очень много архивных документов нам еще предстоит проанализировать. Но уже они дают нам основания говорить, что в БССР погиб каждый третий житель, то есть свыше трех миллионов человек, а не каждый четвертый, как считалось ранее", - заявил Шикунец.
При этом он заметил, что "вряд ли это (число установленных жертв войны – ред.) окончательная цифра".
Генпрокурор Белоруссии
в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск
будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.