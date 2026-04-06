18:14 06.04.2026
Генсек СНГ осудил блокировку каналов белорусских СМИ на YouTube
Генсек СНГ осудил блокировку каналов белорусских СМИ на YouTube
МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил обеспокоенность блокировкой и удалением из YouTube каналов ведущих белорусских средств массовой информации - информационного агентства Белта, телеканалов ОНТ и СТВ, охарактеризовав это ущемлением прав журналистов.
Администрация видеохостинга 3 апреля удалила государственные YouTube-каналы Белта, ОНТ и СТВ. Никаких разъяснений американская компания Google, которой принадлежит платформа, не предоставила. Министерство информации Белоруссии негативно оценивает этот безосновательный шаг и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования.
"Блокировка ведущих и эффективно работающих СМИ Республики Беларусь с многомиллионными просмотрами на YouTube - это конкретный пример ущемления прав журналистов", - сказал Лебедев агентству Белта.
"Не секрет, что штаб-квартира Содружества базируется в Минске и повестка СНГ всегда качественно, оперативно и взвешенно освещается республиканскими СМИ. Теперь читатели и зрители в Содружестве и за его пределами лишены возможности узнавать о происходящем. Мы много лет тесно сотрудничаем с медиа Беларуси, в том числе информационным агентством Белта, с телеканалами ОНТ, СТВ. Журналисты профессионально и взвешенно рассказывают о том, что происходит в Содружестве Независимых Государств", - сказал генеральный секретарь СНГ.
Как отметил Лебедев, Белта - активный член Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовета СНГ), который работает уже более 30 лет и занимается информационной поддержкой мероприятий в рамках Содружества.
Генеральный секретарь СНГ также подчеркнул, что право на выражение свободы мнения и доступ к открытой информации в современном обществе - важнейшие составляющие, они гарантированы основополагающими международными документами в области прав человека.
