Юлия Барановская рассказала, чем опасны круизы в Антарктике
Юлия Барановская в интервью РИА Новости рассказала об особенностях круизов в водах Антарктики, опасных айсбергах и правилах поведения на суше. РИА Новости, 06.04.2026
https://ria.ru/20260325/puteshestviya-2082477107.html
Юлия Барановская рассказала об опасных айсбергах в Антарктике
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Юлия Барановская в интервью РИА Новости рассказала об особенностях круизов в водах Антарктики, опасных айсбергах и правилах поведения на суше.
Теле- и радиоведущая в этом году отдыхала в Антарктике и побывала в круизе, стартовавшем с острова Кингс-Джордж. С воды участники осмотрели несколько ледников — Перито-Морено, Вьедма.
"Круизы — это отдельное удовольствие. Уютные каюты, ресторан, высадки с гидами в самых живописных местах. Помню наш ланч напротив ледника Спегаццини: мы едим, и вдруг прямо перед нами из воды выныривает огромный айсберг. Это было настолько красиво, что дух захватило!", - вспоминает Барановская.
Но суда не останавливаются близко к леднику. "Это не только красота, это еще и стихия, которая требует уважения. Никто ведь не знает, в какой момент огромная ледяная глыба, скрытая под водой, решит отколоться и всплыть. А если такая махина размером с айсберг двинется вверх, перевернуть лодку — раз плюнуть", — пояснила она.
При высадке с корабля на сушу в Антарктике нужно соблюдать определенные правила, рассказала телеведущая. "Необходимо обязательно мыть ноги специальным раствором, чтобы не принести никакую заразу. Все отходы нужно копить на лодке, нельзя выбрасывать за борт даже еду. Трогать животных запрещено, наблюдать можно с расстояния в пять метров, за китами и морскими слонами – с 20 метров", - перечислила она.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.