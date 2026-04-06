Юлия Барановская рассказала о необычной встрече в Антарктике

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Теле- и радиоведущая Юлия Барановская в интервью РИА Новости рассказала о встрече в Антарктике со знаменитым путешественников Федором Конюховым.

"Мы счастливчики и везунчики, поскольку компания, которая нас сопровождала, занималась высадкой всемирно известного путешественника Федора Конюхова на остров Ливингстон. Он в полном одиночестве живет там в палатке и занимается наблюдениями", – рассказала Барановская.

На острове Конюхов провел для гостей экскурсию. "У него же там пингвины с именами. Потом мы пригласили его на лодку, где он смог принять душ и поужинал с нами", – отметила телеведущая.