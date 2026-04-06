Губернатор Запорожской области сообщил о возможных отключениях света

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Отключения света в Запорожской области возможны из-за серьезных повреждений энергетики в результате атак ВСУ, ремонтные работы продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры наша система электроснабжения получила серьёзные повреждения. Энергетики делают всё возможное, работа идёт круглосуточно, но мы должны быть готовы к тому, что период восстановления будет непростым", - написал он в своем канале на платформе Мах.
Он добавил что отключения света будут повторяться, попросил жителей понять, что ситуация сложная. Вся критическая инфраструктура работает, отметил Балицкий. Больницы, котельные, системы водоснабжения, объекты связи и социальные учреждения запитаны по резервным схемам и обеспечены генераторами.
Каждый час идёт мониторинг мощностей и объёма ремонтных работ, написал губернатор.