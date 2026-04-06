Полиция Бахрейна задержала двух подозреваемых в шпионаже на Иран

ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы Бахрейна задержали двух подозреваемых в шпионаже на разведку Ирана, сообщила прокуратура королевства в социальной сети Х.

"Двое подозреваемых в шпионаже и работе на разведывательные службы и террористический Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержаны в Бахрейне", - отметила прокуратура.