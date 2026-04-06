Полиция Бахрейна задержала двух подозреваемых в шпионаже на Иран

ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы Бахрейна задержали двух подозреваемых в шпионаже на разведку Ирана, сообщила прокуратура королевства в социальной сети Х.
"Двое подозреваемых в шпионаже и работе на разведывательные службы и террористический Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержаны в Бахрейне", - отметила прокуратура.
Их подозревают в получении от этих служб через их агентов в Иране указаний следить за важными объектами на территории королевства, собирать информацию о них и передавать её в Иран.
На прошлой неделе в Бахрейне прошли митинги протеста в связи со смертью в полицейском участке одного из задержанных по делу о шпионаже в пользу Ирана 32-летнего Мухаммеда аль-Мусави. Его родные подозревают полицию в применении пыток при проведении следствия, но власти Бахрейна опровергли эту информацию. По данным местных правозащитников, с начала конфликта в Иране власти Бахрейна задержали не менее 250 человек.
Иран отверг возможность перемирия с США
дополняется ...