Россия будет отрабатывать технологии полета на Марс, заявил Баканов

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия будет шаг за шагом отрабатывать технологии, которые позволят организовывать пилотируемые экспедиции на Марс не в ущерб здоровью космонавтов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Основной общемировой тренд в космонавтике, по его словам, – мультипланетность. Баканов подчеркнул, что нужны такие технологии, которые дали бы возможность развернуть инфраструктуру на других небесных телах. Начать в этом пути все космические державы планируют с Луны, отметил он.