Россия будет отрабатывать технологии полета на Марс, заявил Баканов

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия будет шаг за шагом отрабатывать технологии, которые позволят организовывать пилотируемые экспедиции на Марс не в ущерб здоровью космонавтов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
По его словам, космическая радиация, в частности тяжёлые заряженные частицы, воздействуют на организм человека. В связи с этим полёт до Марса может оказать существенное влияние на организм человека.
"Вот эти факторы тоже нужно учесть и подготовить свой ответ технологический, как защитить человека от такого воздействия. Шаг за шагом каждый год будем отрабатывать новые технологии, которые в будущем позволят иметь эту возможность", - сказал Баканов в эфире Первого канала.
Он уточнил, что технологии полёта до ближайших планет человечеством уже освоены: состоялись пилотируемые полёты на Луну, на Марс уже были отправлены автоматические аппараты.
Основной общемировой тренд в космонавтике, по его словам, – мультипланетность. Баканов подчеркнул, что нужны такие технологии, которые дали бы возможность развернуть инфраструктуру на других небесных телах. Начать в этом пути все космические державы планируют с Луны, отметил он.
Баканов в понедельник в рамках стартового дня первой в России Недели космоса проводит "Разговоры о важном".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.