Все спасенные с затонувшего в Азовском море моряки — граждане России

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Все моряки, спасенные с потерпевшего крушение в Азовском море сухогруза, граждане России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«
"Все, кого удалось спасти, — это граждане Российской Федерации", - сказал Василенко.
Он также назвал атаку ВСУ на сухогруз с пшеницей в Азовском море актом государственного терроризма.
«
"Это не просто атака, а акт государственного терроризма. Киевский режим в очередной раз показал своё истинное лицо, нанеся удар по гражданскому судну в нейтральных водах", - сказал Василенко.
По его словам, это был целенаправленная атака украинского БПЛА на гражданское судно.
«
"Киевский режим в очередной раз доказал, что для него нет никаких правил — ни международных, ни человеческих", - сказал Василенко.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что сухогруз, атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба ещё двух человек остается неизвестной.