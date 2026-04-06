Призер Олимпийских игр возмутилась зарплатам футболистов РПЛ

"РПЛ не люблю. Мне кажется, что они получают неоправданно много денег, а играть в футбол не умеют. Это неправильно", - подчеркнула Аввакумова.

Также серебряный призер Олимпийских игр сравнила чемпионаты России и Испании: "Они хотя бы играют в футбол. Смотришь Ла Лигу, потом включаешь РПЛ. Будто одиннадцатиклассники играли, а потом ясли, первая группа, детский сад вышел. Не могут ни мяч принять, ни ударить, и скорости нет. А ведь столько школ! Надеюсь, родители понимают, что это не больше, чем просто физкультура".