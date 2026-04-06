Призер Олимпийских игр возмутилась зарплатам футболистов РПЛ
Призер Олимпийских игр возмутилась зарплатам футболистов РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Призер Олимпийских игр возмутилась зарплатам футболистов РПЛ
Футболисты российских клубов получают неоправданно большие зарплаты, не умея при этом играть, отметила в интервью РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T13:19:00+03:00
2026-04-06T13:19:00+03:00
2026-04-06T14:51:00+03:00
2026
Призер Олимпийских игр возмутилась зарплатам футболистов РПЛ
Аввакумова: футболисты РПЛ получают неоправданно большие зарплаты
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Футболисты российских клубов получают неоправданно большие зарплаты, не умея при этом играть, отметила в интервью РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова.
Аввакумова после завершения карьеры в прыжках с трамплина играла за раменский женский футбольный клуб "Авангард", а также обучилась на хоккейного арбитра.
"РПЛ не люблю. Мне кажется, что они получают неоправданно много денег, а играть в футбол не умеют. Это неправильно", - подчеркнула Аввакумова.
Также серебряный призер Олимпийских игр сравнила чемпионаты России и Испании: "Они хотя бы играют в футбол. Смотришь Ла Лигу, потом включаешь РПЛ. Будто одиннадцатиклассники играли, а потом ясли, первая группа, детский сад вышел. Не могут ни мяч принять, ни ударить, и скорости нет. А ведь столько школ! Надеюсь, родители понимают, что это не больше, чем просто физкультура".
Полностью интервью с Ириной Аввакумовой читайте в понедельник на сайте РИА Новости.