"Все, я сдохла": откровения русской звезды — о рамсах, мужьях и Дзюбе

За что она плюнет тебе в лицо? А потом натренирует Дзюбу до олимпийской медали. И еще разгонит всех сумасшедших родителей с катков и залов. Огненная красотка и королева самого воздушного зимнего вида спорта расставила жесткие акценты в откровенном интервью РИА Новости: сколько надо платить футболистам премьер-лиги, как заткнуть мужа на диване, влезть в мужскую драку, развестись, а потом замутить третий брак с банкиром? Она — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Ирина Аввакумова.

"Пошла в судьи, чтобы заткнуть мужа"

— Ты завершила карьеру и ушла в футбол. Это что за любовь?

— Обожаю его, с детства с мячом не расстаюсь. Во дворе была песочная поляна, на которой я рубилась с парнями.

— За нашим следишь?

— РПЛ не люблю. Мне кажется, что они получают неоправданно много денег, а играть в футбол не умеют. Это неправильно. Я за "Барселону" болею.

— Но там ведь тоже сумасшедшие зарплаты.

— Но они хотя бы играют в футбол. Смотришь Ла Лигу, потом включаешь РПЛ. Будто одиннадцатиклассники играли, а потом ясли, первая группа, детский сад вышел. Не могут ни мяч принять, ни ударить, и скорости нет. А ведь столько школ! Надеюсь, родители понимают, что это не больше, чем просто физкультура.

© Фото : личный архив Ирины Аввакумовой Ирина Аввакумова © Фото : личный архив Ирины Аввакумовой Ирина Аввакумова

— Ты еще и хоккейный арбитр. Там ситуация лучше?

— Сужу детские турниры. И не понимаю, что с этими родителями. Злые. От ребенка в десять лет требуют, чтобы он щелкал как Овечкин, силовые делал. За сезон вижу миллион детей и понимаю, что ни один никуда не пробьется. Хотя хоккей развит получше у нас, чем футбол.

— Почему так плохо все?

— Во-первых, дети сейчас очень ленивые. Еще у каждого человека есть профиль. Если папа хотел играть в хоккей, но не смог, это не значит, что его ребенок мечтает о том же. Но пока папа возит, он занимается. У меня у знакомого дочка, высокая такая. Он говорит: "Наверное, будет пловчихой сильной!" Я ему: "С чего ты взял-то? Может, она вообще баскетболом хочет заняться? Из-под кольца забрасывать. Ты свои амбиции-то сбавь, ребенок сам решит". И так везде в детском спорте.

— Ты пришла из прыжков с трамплина. Дзюбу можешь у вас представить?

— У Дзюбы, кстати, получилось бы. Правда. Он же высокий. Похудеть только надо килограмм на пятнадцать. А еще у Руслана Нигматуллина вообще супер могло бы выйти! Типаж подходящий.

— Многие считают, что если девушка гоняет мяч, то она априори нетрадиционной ориентации. Тебе такого не говорили?

— Никогда. За такое плюнуть в лицо можно было бы! А если серьезно, то подобное присутствует в любом виде спорта. Бокс, ММА – там, наверное, тоже часто это можно услышать. И дело тут не в футболе, а в менталитете нашем.

— В КХЛ за кого болеешь?

— За "Спартак". Вообще, изначально у меня не было фаворитов. Больше смотрела, как работают судьи. А потом познакомилась с Германом Рубцовым. Он такой: "Я – хоккеист, такой-сякой, весь из себя". А я думаю: "Какой хоккеист, я тебя знать не знаю, хотя столько хоккей смотрю". Вот так получилось.

© Фото : ХК "Белые медведицы" Ирина Аввакумова © Фото : ХК "Белые медведицы" Ирина Аввакумова

— Что тебя привело в судейство?

— Начала играть в хоккей еще до Олимпиады-2022. Чисто ради разнообразия. Встала на коньки, но толком кататься даже не умела. Как и держать клюшку. Увидела, что девочки играют, начала искать в интернете. Нашла команду – "Легенды". Тренер сразу сказал, что у меня неплохо получается. Втянулась. Купила форму. За две бутылки пива, вот честно! У знакомого сын когда-то играл и бросил. Форма в гараже валялась. Вот мне и досталась.

— Это какой год был?

— Примерно 2018-й. Потом с мужем смотрели хоккей, я говорю: "Удаление". Он: "Нет там ничего". Начали спорить, и он мне: "Вот когда станешь судьей, тогда и будешь мне что-то говорить". Я, недолго думая, нашла контакты Федерации хоккея Москвы, судейские курсы, позвонила им. На коньках еще не научилась нормально стоять, а меня на турнир отправили: "Там тебе все расскажут". Два дня в бригаде посидела, посмотрела, и мне заявляют: "Ну, все, форму привози, пойдешь в поле".

— Так сразу?

— Ага. А я думаю: "Блин, какое поле! Куда! Зачем!" Но шансов отвертеться не было. Быстро втянулась, изучила правила. Это был темный лес для меня. Смотрела уроки, видео из НХЛ с объяснениями. Втянулась. Поняла, что даже хоккеисты зачастую не знают правил.

— Мужчин ты тоже судишь?

— Ну да. Не только любителей. Взять команды 2010 года. Им 16 лет уже, здоровые мужики. У них очень сильный бросок, и вот это страшно.

— Прилетало?

— Бывало. Несмотря на то, что они умеют кататься, понимают, что такое хоккей, иногда бросают, не глядя. У любителей вообще всегда так: сначала бросает, потом поднимает голову, затем хватается за нее, если попал куда не надо. Бей-беги, окружай ворота. Надо на расстоянии от них держаться. У нас все же защита есть, но синяки приличные иногда оставались. Хотя на первенстве России женском девочке-судье попало так, что сбило дыхание, упала, пришлось за борт уходить, чтобы оклематься.

— Драки приходилось разнимать?

— А что делать-то!

— Страшнее получить шайбой или влезть в мужскую драку?

— Если правильно в драку заходишь, как предписано, то это безопасно. Тебя видят. Даже если у ребят уже "забрало упало, скотчем замотало", они понимают, что ты влезаешь. Бывают, конечно, совсем неадекваты, от которых и тебе может прилететь.

— Случалось и такое?

— В "Трудовых резервах" же был случай, когда чуть ли не ногами хоккеист судью добивал. У меня такого, слава богу, не было.

"Ты зачем тогда мужчиной называешься?"

— Часто слышишь в свой адрес, что твое место у плиты?

— Это нормально. Судья никогда не будет хорошим для всех. Такие крики в мой адрес есть, приходилось даже удалять зрителей с игры. Писала рапорты. В целом, моя стрессоустойчивость на полном максимуме. Мне вообще пофиг, что говорят. Но когда начинаются жесткие переходы на личности… Ты – мужчина, кричишь такое, а у тебя там сын играет. Ты какой ему пример подаешь? Ты зачем тогда мужчиной называешься, если в адрес девушки говоришь такие слова?

— От самих хоккеистов часто слышишь такое?

— Знаешь, не так часто. Например, команда проигрывает, начинает удаляться, это нормально. Удалишь раз, два. Едет и в сердцах матом бросит, мол, задолбала. Скажешь ему: "Посиди, отдохни". И все хорошо потом. Бывало, конечно, что и до конца матча удаляла за оскорбление судьи. Но редко. Стараюсь смягчать: "Успокойся, подумай и продолжим". Понимаю же, что потом санкции будут.

— Сама переходила на ненормативную лексику?

— Нет, это табу. Я – представитель федерации. Какое мнение будет о ней у ребенка, если я буду с ним с "Х" на "Б" разговаривать? То есть я его удаляю за мат и сама потом так начинаю общаться? Непозволительно. Я даже не понимаю тренеров, которые с лавки детей трехэтажным кроют. У нас же такой богатый русский язык! Разве нельзя найти что-то емкое без мата?

— К слову о тренерах. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи ты не хотела уходить из микст-зоны. Спрашивала, нет ли у нас еще вопросов: "А то сейчас идти люлей от тренера получать, а я не хочу!" Помнишь?

— А-ха-ха!!! Вообще не помню!

— Твой тренер, Роман Керов, позволял себе переходить грань в воспитательных целях?

— Никогда. Когда мы были помоложе, нас жестко воспитывали. В лагере на сборах, тихий час. Если не спим, могли пропесочить и скакалкой по заднице дать: "Ну, иди бегай, раз не устала". У Романа Сергеевича были любимые фразочки: "Че ты, курица!". В таком стиле. Но я это всегда в шутку воспринимала, как разрядку обстановки. Девочки помоложе обижались.

— Сейчас много скандалов, связанных с насилием в спорте.

— Я училась в физкультурном, и многие ребята пошли работать учителями в институты, школы. Много неприятных случаев было. Человек десять лет отработал учителем, а потом пришлось уволиться. Что-то сказал девочке, она восприняла это как приставание. И выбор: либо увольняешься, либо на тебя пишут заявление. Это далеко не единичный случай.

— Часто говорят, что педагог — одна из самых незащищенных категорий.

— Абсолютно. Всегда виноват учитель. Даже когда ситуация от него не зависит. Чуть что, сразу увольнение. А потом удивляются, почему никто не хочет идти работать учителем физкультуры.

"Упала так, что все от страха отвернулись"

— Так. У тебя лыжные гонки, трамплин, футбол, хоккей. Что дальше? Автоспорт?

— Наверное, надо в парашютный. Я же прыгала в тандеме и мне так понравилось! Хотела приехать на следующий день и уже самостоятельный прыжок сделать. Десять лет прошло, и вот все мечтаю.

— Ты же всегда говорила, что боишься высоты?

— Да, это так. В самолете мне очень страшно. Потому что я не контролирую процесс. А тут все в твоих руках. Хотя, конечно, парашют может и не раскрыться. А вот с тарзанки в Сочи никогда не прыгну. Я свою жизнь доверю резинке? Нет. Парашютов хотя бы два. А тут раз, и всмятку!

— А в горы не тянет? Альпинизм сейчас набирает популярность.

— У меня очень слабые руки. Десять раз подтянуться смогу, конечно. Но все равно. Меня друзья спрашивали, почему я не попробую себя в шоу "Суперниндзя". Да там все на руках! А в "Титанах" по-другому. Выиграл как-то учитель физкультуры. Кстати, вот в "Титаны" отправила даже заявку.

— В общем, на Эверест не хочешь.

— Лучше сесть на внедорожник, подняться повыше, где народу поменьше. Ну, и чтобы медведей не было. Раскинуть лагерь, три дня потусоваться и уехать. Все счастливы, всем хорошо. Можно даже связь отключить. А еще лучше – просто на рыбалку! Обожаю. Приезжаю, фидер закидываю, колокольчик вешаю, шашлычок жарю, ленивая рыбалка. Стараюсь один-два раза в месяц выбираться.

© Фото : соцсети Ирина Аввакумова © Фото : соцсети Ирина Аввакумова

— Ты когда-нибудь всерьез боялась за свою жизнь?

— Первый раз, в Клингентале, год 2012-й. При отрыве со стола у меня отстегнулись крепления, бракованные были, и я упала. Буквально воткнулась лицом в склон. У меня разбились очки, поцарапало лицо, во рту, в носу – везде снег. Лежу, не могу дышать, кровь течет. Думаю: "Ну, все, сдохла". Первая мысль была такая. Потом снег во рту начал таять, отпустило, слава богу. После этого не могла прыгать до олимпийского сезона. Внутри сидел страх, хотела закончить карьеру. Даже с психологом работала.

— А второй случай?

— Перед Олимпиадой в Пекине был Гран-при в Чайковском, в сентябре. Мы приехали за неделю потренироваться. И я на большом трамплине очень сильно падаю. Теряю сознание. Ушиб всей Ирки был, жестко. Люди, которые стояли на судейской позиции, даже отвернулись непроизвольно, настолько страшно выглядело со стороны. Меня закрутило, два раза подкинуло, ударило об склон. Унесли на носилках.

— И это за полгода да Олимпийских игр?

— Да. И за неделю до Гран-при, который я выиграла.

— Даже так?

- Ага. Для понимания: меня унесли, пришла в себя и говорю: пойдемте прыгать. Доктор такой: "Что?!" Я говорю: "Все нормально". Мне: "Нет". В итоге пообедала, сама села за руль и поехала в больницу. Сделали томографию, все нормально оказалось. Синяки и все. Но доктор мне все равно три дня не давал прыгать, я очень грустила. А через неделю одержала победу на большом трамплине.

— Напомнило историю Линдси Вонн, которая с надорванными крестами поехала на Игры. Зачем нужны такие жертвы?

— Мне кажется, у нее такой характер. Чемпионский. Если есть возможность, идет до конца. И ведь она уже начала тренироваться опять! Думаю, она еще вернется.

"Вяльбе — как Тарасова. Символ"

— В итоге ты взяла медаль Олимпийских игр в Пекине. Но она все же не личная, а командная. Нет чувства, что не все цели выполнила?

— Это ощущение и было, и остается. Медаль есть, это престижно и здорово. Но победа в личном первенстве гораздо круче.

— Насколько психологически тяжело осознавать это?

— Сейчас уже не так сильно, потому что со спортом я закончила. Я не планировала уходить. Знала, что еще могу чего-то добиться. Но потом началась СВО. Поняла, что только на внутренних соревнованиях мне будет просто неинтересно выступать. Закончила не по своей воле, а по стечению обстоятельств.

— Но ведь даже если бы не завершила карьеру, то нейтральный статус не получила бы. Ты же в Росгвардии числилась.

— Да, я это прекрасно понимаю. Плюс присутствие на концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Где были и Саша Большунов, и Женя Климов. Думаю, что это тоже отслеживали.

— Паралимпийцев причем допустили под флагом и с гимном.

— Ребята показали, что они люди с большой буквы. Просто молодцы. Знаю, что там было много некрасивых моментов, немцы демонстративно не смотрели на флаг России, отказывались снимать шапки, фотографироваться. У меня от этого всего просто кипит внутри. Везде происходят военные действия, никого не отстраняют, и только мы почему-то в изоляции. За железным занавесом каким-то. А почему у США все в порядке? И провал в уровне наших спортсменов – следствие этой самой изоляции. Очень много времени потребуется, чтобы вернуться на прежний уровень.

— Грядет объединение лыжных федераций в России. Твое отношение к этой идее?

— Мне как спортсмену из не самого популярного вида спорта это кажется хорошей идеей. Будет, наверное, другое финансирование. Появятся спонсорские контракты, которых у нас нет чуть ли не с 2014 года. Для нас и горнолыжников это плюс.

— Как думаешь, Елена Вяльбе останется в новой федерации?

— Думаю, что да. Елена Валерьевна – это как Татьяна Тарасова в фигурном катании. Символ. Ее никто не отпустит, она всегда будет рядом.

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Павел Бедняков / Алексей Филиппов Татьяна Тарасова и Елена Вяльбе © Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Павел Бедняков / Алексей Филиппов Татьяна Тарасова и Елена Вяльбе

— Недавно ты сказала, что после просмотра чемпионата России появились мысли о возобновлении карьеры. Серьезно?

— Я еще и комментирую Кубок мира по прыжкам с трамплина, а также числюсь консультантом в женской сборной. Все очень ждут возвращения на международную арену. И вот я смотрю, как прыгают там, и как у нас. Наши девочки пока не готовы. Как будто провал произошел. Взрослые закончили, а молодежь не подтянулась. Образовался вакуум. Вот и подумала, может, еще попрыгать, чтобы хоть в тонусе девочек держать. Вдруг сработает.

— А если у тебя появится шанс поехать на Олимпийские игры-2030? Готова?

— Думаю, что нет. Такую цель себе ставить не буду. Да, было бы желание, все возможно. Тот же Ману Феттнер доказал.

— Или Нориаки Касаи, 53 года.

— А все еще прыгает! Он, наверное, еще динозавров видел. Но тут все же главное – желание, а я привыкла к немного другой жизни уже. Спокойной, размеренной, без разъездов. А если возвращаться, то это опять сборы, отсутствие дома. Нужно мне оно в 35 лет?

Ушла от мужа ради спорта

— Кстати, Аввакумова — это же фамилия от первого брака? Но именно под ней все тебя знают.

— Я рано вышла замуж первый раз. 19 или 20 лет мне было. Первая любовь, казалось, что это на всю жизнь, но продлилось год и закончилось.

— И в чем причина?

— Первый муж был старше меня намного. На девять лет. У меня в голове подготовка к Олимпиаде, а у него – дом, дети и борщ по вечерам. А я такая: "Что?!" Нет. Это мне не подходило.

— Ты стала инициатором развода? Выбрала спорт?

— Да. Я получала от работы огромное удовольствие. Понимала, что в своей тарелке. Не хотела десятилетнюю подготовку закончить только потому, что в жизни появился другой человек. Да, я его любила. Но если ты меня любишь, то можешь принять позицию и потерпеть несколько лет? Не горит же. Поэтому сделала выбор в пользу спорта.

— Не пожалела?

— Нисколько.

— А почему фамилию оставила?

— У меня уже были попадания на пьедестал, меня уже знали. Но если честно, просто надо было бы заново делать все документы, загранпаспорт, визу, права. Это так муторно! Решила, что выйду второй раз замуж, поменяю фамилию и тогда все сделаю. А когда вышла, то уже была именитой спортсменкой. После Пхенчхана это было. Решила, что я же известна как Ирина Аввакумова. А кто такая Ирина Валитова?

— Но Наталья Непряева стала Терентьевой. Юлия Белорукова теперь Ступак.

— Ну, это их выбор. Я подумала по-другому. Муж поддержал, не обиделся, сказал: "Я все понимаю, ты всю жизнь на имя работала". Кстати, с ним я тоже развелась в итоге.

— Но дело идет к третьему браку? Кто он?

— Мы с ним в хоккей играем, работает в банке.

— А детей не хочешь?