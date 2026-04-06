Жена пропавшего Героя России рассказала о событиях до его исчезновения

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Супруга пропавшего в Кузбассе Героя России, участника СВО Алексея Асылханова Валерия рассказала, что перед исчезновением ее муж был в нормальном настроении, они не ругались.

В понедельник в правоохранительных органах Кемеровской области сообщили РИА Новости, что Герой России, участник СВО Алексей Асылханов ушел из дома в городе Юрге Кемеровской области 3 апреля и не вернулся, его разыскивает полиция.

"Перед исчезновением у супруга было нормальное настроение. Мы не ругались. Он такой человек: ничего от меня не скрывает, всегда делится со мной как с женой. Рассказывает всё интересное, что произошло на работе, на мероприятиях. Всегда предупреждает, если задержится где-то. Никаких неприятностей у него не было", - сказала его супруга Валерия в беседе с aif.ru

Она отметила, что супруг всегда носил документы при себе. По словам женщины, заявление в полицию о пропаже супруга она написала в субботу, но вестей от правоохранителей пока нет.