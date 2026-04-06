Страны ЕС испытывают новые технологии в зоне СВО, заявил Алаудинов

КУРСК, 6 апр - РИА Новости. Страны ЕС испытывают новые технологии в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа Апти Алаудинов.
"Противника подпитывают, мы видим достаточную помощь. Вроде бы делается вид, как будто у них мало обеспечения, но в то же время мы видим, что все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования уже на нашей, нынешней войне", - пояснил Алаудинов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
