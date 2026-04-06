ГП проверит на коррупцию активы сестры "золотой судьи" Хахалевой

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры "золотой судьи" Еленой Хахалевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там отметили, что также направлены материалы для принятия процессуальных мер в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван ) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей.

Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку , но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.

При этом невестка Хахалевой Анастасия Рязанская является внучкой бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Красногорский суд Московской области ранее обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его близким. Стоимость имущества превышает 13 миллиардов рублей.

В суде было установлено, что Чернов, занимая пост председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней, указывало ведомство. На заработанные таким образом деньги он приобретал высоколиквидные объекты недвижимости для извлечения прибыли.