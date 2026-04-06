ГП проверит на коррупцию активы сестры "золотой судьи" Хахалевой
14:05 06.04.2026 (обновлено: 14:14 06.04.2026)
ГП проверит на коррупцию активы сестры "золотой судьи" Хахалевой
Россия, Происшествия, Краснодарский край, Ереван, Александр Чернов, Елена Хахалева, Игорь Краснов, Краснодарский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ
ВС: Генпрокуратура проверит на коррупцию активы сестры "золотой судьи" Хахалевой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры "золотой судьи" Еленой Хахалевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По поручению Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генеральную прокуратуру России материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении судей арбитражного суда Краснодарского края: дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой – Наталии Хахалевой. Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что также направлены материалы для принятия процессуальных мер в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей.
Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
При этом невестка Хахалевой Анастасия Рязанская является внучкой бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.
Красногорский суд Московской области ранее обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его близким. Стоимость имущества превышает 13 миллиардов рублей.
В суде было установлено, что Чернов, занимая пост председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней, указывало ведомство. На заработанные таким образом деньги он приобретал высоколиквидные объекты недвижимости для извлечения прибыли.
Как ранее сообщал РИА Новости источник, Чернов находится на Кипре и возвращаться не планирует.
