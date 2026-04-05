Что Владимир Жириновский говорил о "новом типе войны" Запада против России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В одном из своих выступлений Владимир Жириновский объяснил, почему Запад перешел к новому типу войны против России и утверждал, что это единственный способ, которым он еще может ударить. Политик в деталях описал цели и методы. И считал, что именно эта война самая опасная.

Война, которую мы не заметили

Жириновский объяснял логику противника просто: все остальные варианты не работают.

констатировал он. Ядерное оружие сделало прямое столкновение самоубийством для обеих сторон. Военный путь закрыт. "В военном отношении ничего нельзя сделать. Вся планета сгорит", — констатировал он.

Экономические рычаги тоже оказались бесполезны. "Почему? Тотальная коррупция. Если у вас есть тот прибор, который нужен мне, я ему дам деньги. Он у вас украдет, мне привезет. И плевать мне на ваши санкции. Вы ко мне в очередь станете и привезете все, что надо".

Более того, санкции, по его мнению, только укрепляют страну: "Ах, у вас такие ракеты? Мы себе такие сделаем, гиперзвук, которых у вас нет. Пять лет — и у нас полная безопасность".

"Что остается? Голова. Ударить по голове. Заставить вас отринуться от государства", — резюмировал Жириновский.

Четыре цели "ментальной" войны

Главная задача этой войны, по словам политика, — заставить людей самих отказаться от своей страны. Как именно это делается?

Обезглавить. "Ударить по главе государства. Вот самый страшный удар — нанесли оскорбление президенту", — объяснял он. Цель — подорвать авторитет власти, чтобы люди перестали доверять тем, кто управляет страной. Деморализовать. "Ударить по армии, чтобы она не могла встать на защиту". Он проводил эксперимент прямо во время выступления: "Вот завтра будет объявлена частичная мобилизация на западных границах России. <...> Кто из вас пойдет в военкомат добровольно? Кто? Уже никто не хочет защищать Родину". Обезличить. Превратить людей в безнациональных потребителей. "Цель — чтобы вас превратить в потребителя. Не должно быть национальности. Не должно быть русских. Не должно быть православия и всех других религий. Просто человек. Кушай, пей, ешь. Живи хорошо. Но забудь государство. Забудь русские деньги. Русский язык потихонечку забывай". Стереть историю. Заставить забыть подвиги предков: "Суворов — нет такого. Какой Кутузов, какой Жуков? Нет ничего. Американцы выиграли войну у Гитлера. Американцы, французы, голландцы. <...> Нас вообще нет".

Особенно жутко звучал пример с переосмыслением партизанского движения: "Потом напишут: какие-то русские бандиты в формате партизанского отряда где-то под откос пускали поезда, нарушали права пассажиров, ехавших в вагонах. <...> Немецкие солдаты ехали домой подлечиться, отдохнуть. Папа с мамой ждут престарелые. А тут русские партизаны под откос пускают".

Оружие без выстрелов

Как наносятся эти удары? Жириновский называл конкретные инструменты:

Через спорт. Политик утверждал, что допинговые скандалы — не борьба за чистоту соревнований, а способ убрать Россию с пьедесталов. "Допинг все спортсмены употребляют. Без допинга невозможно. Сегодня нормативы спорта выше человеческих возможностей. И допинг они придумали, чтобы задушить русский спорт. Везде русские побеждали. Русский гимн, русский флаг — надо убрать это".

Через поп-культуру и развлечения. "Через коктейль, через бар, через одежду, через музыку, через танцы, через турпоездки. Что угодно. Только забудьте слова "Россия", "русские", "история".

Почему именно русские

"Все остальные слабенькие. Монголы, исландцы, финны, словаки, маленькие народы — им ничего не надо. Они сразу руки вверх. Единственный народ, который может ответить (и будет очень больно всему НАТО-блоку и всем США), — это мы. Русские — последний народ. Народ-освободитель", — утверждал политик.

Он видел историческую закономерность: "Мы освободили от Наполеона XIX век, XX — от Гитлера, а XXI век — вот надо будет освобождать нам с вами от этой ментальной атаки. Мозговой атаки. Конкретно на русские мозги".

По его логике, пока существует Россия, западная глобальная система не может полностью реализовать свои планы. Поэтому задача — нейтрализовать последнее препятствие.