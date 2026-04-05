21:22 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/zemletryasenie-2085332692.html
В Черном море произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в акватории Черного моря в 32 километрах на юго-восток от берегов Анапы, жертв и разрушений нет, сообщает оперативный... РИА Новости, 05.04.2026
В Черном море произошло землетрясение

В Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,7

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в акватории Черного моря в 32 километрах на юго-восток от берегов Анапы, жертв и разрушений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В акватории Черного моря в 32 километрах на юго-восток от береговой линии Анапы произошло землетрясение. Приборы зарегистрировали толчки магнитудой 3,7 на глубине 10 километров. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе Max.
Как пишет оперштаб, жалоб от жителей не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.
