На Западе раскрыли, какой удар Зеленский получил от Ирана - РИА Новости, 05.04.2026
19:35 05.04.2026
На Западе раскрыли, какой удар Зеленский получил от Ирана
Операция США против Ирана разрушила план Владимира Зеленского по получению систем Patriot, пишет Politico. РИА Новости, 05.04.2026
На Западе раскрыли, какой удар Зеленский получил от Ирана

Politico: конфликт в Иране разрушил план Зеленского по получению Patriot

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Операция США против Ирана разрушила план Владимира Зеленского по получению систем Patriot, пишет Politico.
"Зеленский надеялся на помощь европейских партнеров в приобретении систем Patriot, несмотря на их дефицит и ограниченные производственные возможности США. Однако война с Ираном, продолжающаяся уже шестую неделю, нанесла удар по мировой экономике и затронула значительную часть Ближнего Востока", — говорится в публикации.
На Западе раскрыли, что устроил Зеленский из-за ультиматума России
Вчера, 15:28
Отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке уменьшил и без того ограниченные ресурсы, вызвав перенаправление запасов и оставив Украину без защиты. Как пишет издание, на этом фоне рост цен на нефть существенно усилил позиции России.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
"Мы боимся". Зеленский сделал внезапное заявление об Иране
Вчера, 11:24
 
В миреИранВладимир ЗеленскийМохаммад-Багер ГалибафPoliticoБушерская АЭСДональд ТрампТегеран (город)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
