"Мы боимся". Зеленский сделал внезапное заявление об Иране

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский опасается перспективы остаться без оружия из-за войны США с Ираном. Об этом он сказал в интервью Associated Press.
Он подчеркнул, что именно системы Patriot остаются главной срочной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы. Глава киевского режима добавил, что эти системы никогда не поставлялись Киеву в достаточном количестве и, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшее время, объем выделяемых Украине вооружений с каждым днем будет становиться все меньше.
Он подчеркнул, что именно системы Patriot остаются главной срочной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы. Глава киевского режима добавил, что эти системы никогда не поставлялись Киеву в достаточном количестве и, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшее время, объем выделяемых Украине вооружений с каждым днем будет становиться все меньше.
"Именно поэтому, конечно, мы боимся", — заявил Зеленский.
Госсекретарь США Марко Рубио в конце марта заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет делаться то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии.
Госсекретарь США Марко Рубио в конце марта заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет делаться то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии.
