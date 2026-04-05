"Мы боимся". Зеленский сделал внезапное заявление об Иране

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский опасается перспективы остаться без оружия из-за войны США с Ираном. Об этом он сказал в интервью Associated Press.



Он подчеркнул, что именно системы Patriot остаются главной срочной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы. Глава киевского режима добавил, что эти системы никогда не поставлялись Киеву в достаточном количестве и, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшее время, объем выделяемых Украине вооружений с каждым днем будет становиться все меньше.