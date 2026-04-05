Документы с персональными данными нельзя выбрасывать, заявил юрист

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Документы с персональными данными необходимо уничтожать, а не выбрасывать как мусор, поскольку они представляют интерес для мошенников, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он предупредил, что злоумышленники могут использовать чеки и документы для кражи денег, оформления кредитов, шантажа или фишинга. Наибольший интерес, по словам Хаминского, для мошенников представляют банковские документы, различные выписки по счетам, чеки, договоры на покупку дорогостоящих товаров, старые банковские карты.