Документы с персональными данными нельзя выбрасывать, заявил юрист - РИА Новости, 05.04.2026
15:32 05.04.2026 (обновлено: 16:32 05.04.2026)
Документы с персональными данными нельзя выбрасывать, заявил юрист
Документы с персональными данными нельзя выбрасывать, заявил юрист - РИА Новости, 05.04.2026
Документы с персональными данными нельзя выбрасывать, заявил юрист
Документы с персональными данными необходимо уничтожать, а не выбрасывать как мусор, поскольку они представляют интерес для мошенников, заявил юрист,... РИА Новости, 05.04.2026
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
общество
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063843437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b04cb6fc4ba55441cf305d1245709c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Общество
Документы с персональными данными нельзя выбрасывать, заявил юрист

Хаминский: документы с персональными данными нельзя выбрасывать как мусор

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Документы с персональными данными необходимо уничтожать, а не выбрасывать как мусор, поскольку они представляют интерес для мошенников, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Документы, содержащие паспортные данные, ИНН, СНИЛС, должны уничтожаться в обязательном порядке, так как эти данные могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов и микрозаймов, а также получения доступа к государственным сервисам. В целом, такие документы лучше уничтожать через шредер или таким образом, чтобы впоследствии невозможно было восстановить содержащуюся в них информацию", — пояснил юрист интернет-изданию "Лента.ру".
Он предупредил, что злоумышленники могут использовать чеки и документы для кражи денег, оформления кредитов, шантажа или фишинга. Наибольший интерес, по словам Хаминского, для мошенников представляют банковские документы, различные выписки по счетам, чеки, договоры на покупку дорогостоящих товаров, старые банковские карты.
В России началась подача документов в первый класс
1 апреля, 00:39
 
