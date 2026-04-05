Документы с персональными данными нельзя выбрасывать, заявил юрист
РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T15:32:00+03:00
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Документы с персональными данными необходимо уничтожать, а не выбрасывать как мусор, поскольку они представляют интерес для мошенников, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Документы, содержащие паспортные данные, ИНН, СНИЛС, должны уничтожаться в обязательном порядке, так как эти данные могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов и микрозаймов, а также получения доступа к государственным сервисам. В целом, такие документы лучше уничтожать через шредер или таким образом, чтобы впоследствии невозможно было восстановить содержащуюся в них информацию", — пояснил юрист интернет-изданию "Лента.ру
".
Он предупредил, что злоумышленники могут использовать чеки и документы для кражи денег, оформления кредитов, шантажа или фишинга. Наибольший интерес, по словам Хаминского, для мошенников представляют банковские документы, различные выписки по счетам, чеки, договоры на покупку дорогостоящих товаров, старые банковские карты.