Бестемьянова считает неправильным формат судейства на "Русском вызове"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с РИА Новости заявила, что считает неправильным формат турнира шоу-программ "Русский вызов".
Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступивший вместе с Татьяной Волосожар в субботу на турнире в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости, что хотел бы больше видеть в следующих подобных соревнованиях молодых звезд, которые сейчас сидели в жюри, а не таких ветеранов, как он сам. Жюри состояло из двух панелей – деятелей искусства (певица Пелагея, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокорева, актриса Екатерина Климова, оперный певец Ильдар Абдразаков) и спортсменов (Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда).
"Я про это все время думаю - как это может быть, что Медведева, которая каталась с Загитовой, судит ее катание. Это как-то неправильно. Щербакова вообще младший товарищ Загитовой (смеется). Это, конечно, довольно странная история, но это выбор телевидения, это их формат, они придумали программу и имеют право делать все, что им нравится", - сказала Бестемьянова.