Российские волейболистки U17 вышли в четвертьфинал международного турнира - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Игорь Кобзарь
13:35 05.04.2026 (обновлено: 13:38 05.04.2026)
Российские волейболистки U17 вышли в четвертьфинал международного турнира
Российские волейболистки U17 вышли в четвертьфинал международного турнира

© Фото : Соцсети Всероссийской федерации волейболаРоссийские волейболистки U17 на международном турнире Cornacchia World Cup
Российские волейболистки U17 на международном турнире Cornacchia World Cup
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет вышла в четвертьфинал международного турнира Cornacchia World Cup, который проходит в итальянском Порденоне.
В матче 1/8 финала россиянки обыграли итальянский клуб "Сан Вендемиано" со счетом 2-0 (25:6, 25:13).
Четвертьфинальный матч пройдет позже в воскресенье.
Cornacchia World Cup завершится 6 апреля. Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.
