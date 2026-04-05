08:00 05.04.2026 (обновлено: 08:02 05.04.2026)
Покорители неба: 35 лет пилотажной группе "Русские витязи"
Пятого апреля исполняется 35 лет со дня образования авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи". Уникальные фигуры и точнейшая работа летчиков — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Группа "Русские витязи" сформирована 5 апреля 1991 года на базе первой эскадрильи 237-го гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского авиаполка.

Истребитель Су-35С пилотажной группы Русские витязи

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Группа создавалась для демонстрации достижений отечественной пилотажной школы. В ее состав вошли лучшие летчики подмосковной авиабазы Кубинка и других гарнизонов.

Истребитель Су-35 российской авиационной группы высшего пилотажа Русские витязи на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024

Для нового подразделения придумали эмблему — ромб из четырех самолетов на голубом фоне.

Участники авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) во время летной программы на открытии Международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке

Первоначально группа летала на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27, позже им на смену пришли Су-30, а в 2019-2020 годах "Русские витязи" получили новейшие Су-35.

У многоцелевого истребителя Су-27 пилотажной группы Русские Витязи перед авиационным шоу на аэродроме в Кубинке

"Русские витязи" демонстрируют весь комплекс фигур высшего пилотажа: бочку, петлю Нестерова, вираж на форсаже, переворот на горке, колокол, роспуск, проход на малой высоте на предельно малой скорости и многие другие.

Авиасалон малой и региональной авиации Авиарегион-2016 в Ярославской области

Первое выступление авиагруппы состоялось в сентябре 1991 года в Великобритании — тогда "Русские витязи" прошли строем над резиденцией королевы-матери в Шотландии.

Авиационная группа высшего пилотажа Русские Витязи на многоцелевых истребителях Су-30СМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском

С тех пор группа стала регулярным участником крупнейших мировых авиасалонов и аэрошоу. Она побывала в Малайзии, США, Франции, Германии, Нидерландах, Канаде, Словакии, Норвегии, Бельгии, Люксембурге, Австрии, Китае и других странах.

Истребители Су-30СМ и Су-35С пилотажной группы Русские витязи

В России авиагруппа регулярно выступает на авиасалонах и других мероприятиях, с 2005 года традиционно участвует в воздушной части парада Победы на Красной площади в Москве.

Истребитель Су-35С пилотажной группы ВКС Русские Витязи выполняет демонстрационные полет над аэродромом Кубинка

"Русские витязи" — это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке

Вместе с четверкой МиГ-29 авиагруппы "Стрижи" "Русские витязи" часто показывают уникальную фигуру "Кубинский бриллиант" — большой ромб из девяти самолетов.

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи

В последние годы авиагруппа "Витязи" принимает активное участие в патриотическом воспитании и привлечении молодежи к службе в авиации, повышении престижа и авторитета военной службы.

Пилот группы Русские витязи в Кубинке перед участием в воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

