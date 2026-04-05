Покорители неба: 35 лет пилотажной группе "Русские витязи"

Группа "Русские витязи" сформирована 5 апреля 1991 года на базе первой эскадрильи 237-го гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского авиаполка.
Группа создавалась для демонстрации достижений отечественной пилотажной школы. В ее состав вошли лучшие летчики подмосковной авиабазы Кубинка и других гарнизонов.
Для нового подразделения придумали эмблему — ромб из четырех самолетов на голубом фоне.
Первоначально группа летала на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27, позже им на смену пришли Су-30, а в 2019-2020 годах "Русские витязи" получили новейшие Су-35.
"Русские витязи" демонстрируют весь комплекс фигур высшего пилотажа: бочку, петлю Нестерова, вираж на форсаже, переворот на горке, колокол, роспуск, проход на малой высоте на предельно малой скорости и многие другие.
Первое выступление авиагруппы состоялось в сентябре 1991 года в Великобритании — тогда "Русские витязи" прошли строем над резиденцией королевы-матери в Шотландии.
С тех пор группа стала регулярным участником крупнейших мировых авиасалонов и аэрошоу. Она побывала в Малайзии, США, Франции, Германии, Нидерландах, Канаде, Словакии, Норвегии, Бельгии, Люксембурге, Австрии, Китае и других странах.
В России авиагруппа регулярно выступает на авиасалонах и других мероприятиях, с 2005 года традиционно участвует в воздушной части парада Победы на Красной площади в Москве.
"Русские витязи" — это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".
Вместе с четверкой МиГ-29 авиагруппы "Стрижи" "Русские витязи" часто показывают уникальную фигуру "Кубинский бриллиант" — большой ромб из девяти самолетов.
В последние годы авиагруппа "Витязи" принимает активное участие в патриотическом воспитании и привлечении молодежи к службе в авиации, повышении престижа и авторитета военной службы.
