Во Вьетнаме россиянин получил три года тюрьмы за употребление наркотиков

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гражданин России был приговорен к трем годам лишения свободы в туристическом городе Нячанг на юге Вьетнама за употребление наркотиков, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

"На днях в городе Нячанге россиянин был осужден на три года тюрьмы за потребление наркотиков", - сказал он.

Ранее в беседе с агентством Садыков сообщил о проблеме распространения наркотиков на юге Вьетнама.

Согласно вьетнамскому законодательству, за распространение наркотиков может грозить наказание вплоть до смертной казни, за транспортировку - до пожизненного заключения, за употребление - до 5 лет тюрьмы, в зависимости от категории и количества обнаруженных наркотических средств.