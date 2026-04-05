Во Вьетнаме россиянин получил три года тюрьмы за употребление наркотиков
Гражданин России был приговорен к трем годам лишения свободы в туристическом городе Нячанг на юге Вьетнама за употребление наркотиков, заявил РИА Новости...
2026-04-05T02:24:00+03:00
https://ria.ru/20260309/tailand-2079509636.html
https://ria.ru/20260323/tailand-2082400937.html
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гражданин России был приговорен к трем годам лишения свободы в туристическом городе Нячанг на юге Вьетнама за употребление наркотиков, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
"На днях в городе Нячанге россиянин был осужден на три года тюрьмы за потребление наркотиков", - сказал он.
Дипломат напомнил о случае с Марией Дапиркой, которую во Вьетнаме
приговорили к пожизненному заключению, а два года назад она была передана в Россию
для дальнейшего отбывания наказания. Также еще одна россиянка получила во Вьетнаме 18 лет тюрьмы за перевозку наркотических средств.
Ранее в беседе с агентством Садыков сообщил о проблеме распространения наркотиков на юге Вьетнама.
Согласно вьетнамскому законодательству, за распространение наркотиков может грозить наказание вплоть до смертной казни, за транспортировку - до пожизненного заключения, за употребление - до 5 лет тюрьмы, в зависимости от категории и количества обнаруженных наркотических средств.