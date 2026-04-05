Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/vareniki-2085239864.html
В России разработали ГОСТ на приготовление вареников и запеканки
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152384/02/1523840244_0:144:1920:1224_1920x0_80_0_0_dde05478c97727923ba0b407a73c46a9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
© Pixabay / Daria-YakovlevaВареники
Вареники - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Pixabay / Daria-Yakovleva
Вареники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вареники и запеканка получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, тесто для вареников должно быть пресным, его следует изготавливать из пшеничной, ржаной или гречневой муки. Есть и разновидность этого блюда - ленивые вареники: для того, чтобы их приготовить, необходимо смешать тесто с начинкой (чаще всего творогом), раскатать в жгут и нарезать кусочками.
Тесто раскатывают в круглые сочни, укладывают начинку, сворачивают пополам и залепляют края: простым защипом или "косичкой". При этом начинка для вареников должна быть уже готовой, то есть не требующей предварительной тепловой обработки. Для сладких вареников используют творог, ягоды и фрукты; для несладких - картофель, грибы, капусту, мясо с луком.
Вареники отваривают в подсоленной кипящей воде. Подавать их следует в горячем виде, но сладкие можно есть и холодными.
Что касается запеканки, то для ее приготовления необходимо использовать измельченные, размятые или пюреобразные продукты. Чаще всего это картофель, овощи, крупы и творог. Ингредиенты выкладывают слоями в укладывают в плоскую жаропрочную форму или сковороду и запекают до румяной корочки.
К запеканкам можно подать сметану, к сладким запеканкам - плодово-ягодные кисели, сладкие подливки, варенья, распущенный мед, сгущенное молоко.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала