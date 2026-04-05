В России разработали ГОСТ на приготовление вареников и запеканки

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вареники и запеканка получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

Так, тесто для вареников должно быть пресным, его следует изготавливать из пшеничной, ржаной или гречневой муки. Есть и разновидность этого блюда - ленивые вареники: для того, чтобы их приготовить, необходимо смешать тесто с начинкой (чаще всего творогом), раскатать в жгут и нарезать кусочками.

Тесто раскатывают в круглые сочни, укладывают начинку, сворачивают пополам и залепляют края: простым защипом или "косичкой". При этом начинка для вареников должна быть уже готовой, то есть не требующей предварительной тепловой обработки. Для сладких вареников используют творог, ягоды и фрукты; для несладких - картофель, грибы, капусту, мясо с луком.

Вареники отваривают в подсоленной кипящей воде. Подавать их следует в горячем виде, но сладкие можно есть и холодными.

Что касается запеканки, то для ее приготовления необходимо использовать измельченные, размятые или пюреобразные продукты. Чаще всего это картофель, овощи, крупы и творог. Ингредиенты выкладывают слоями в укладывают в плоскую жаропрочную форму или сковороду и запекают до румяной корочки.