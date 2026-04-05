"Русские уничтожат". ВСУ ужаснулись из-за произошедшего на Украине

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В ВСУ пожаловались на острый дефицит американских систем ПВО, что грозит уничтожением ключевых военных объектов, пишет Times. "У нас заканчиваются ракеты Patriot. <...> Мы постоянно просим большего. Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет — мы останемся безо всего, и русские уничтожат нашу важнейшую инфраструктуру", — сказал изданию представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.

В доказательство своих слов он показал в своем телефоне видео пусковой установки Patriot, в восьми стволах которой осталось всего две ракеты, отмечается в статье.



Госсекретарь США Марко Рубио в конце марта заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет делаться то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить содержимое складов или провести какие-то миссии.