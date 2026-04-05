Источник рассказал о попытках Турции возобновить переговоры США и Ирана

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Турецкая сторона в координации с рядом стран Ближнего Востока продолжает инициативы по возобновлению переговоров Ирана и США, но они пока не приводят к конкретике и результатам, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

Иран уведомит дружественные страны, включая Россию , если решится на переговоры с США , сообщил ранее журналистам иранский дипломатический источник.

« "Турция в координации с партнёрами в регионе предпринимает усилия для возобновления диалога между сторонами, однако на данном этапе эти инициативы не привели к конкретным договорённостям", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что контакты продолжаются на различных уровнях, обсуждаются возможные форматы и площадки, но говорить о практических результатах пока преждевременно.

« "Работа в этом направлении будет продолжена, поскольку сохраняется заинтересованность в снижении напряжённости и запуске переговорного процесса", — подчеркнул источник.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.

Иранский дипломатический источник ранее подчеркнул, что с начала конфликта переговоров Ирана с США не было.