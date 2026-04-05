Турция опровергла сообщения о поставках оружия Ирану

АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы поставках вооружения Ирану, назвав их "черной пропагандой".
"Сообщения, появившиеся в некоторых аккаунтах социальных сетей и на ресурсах, специализирующихся на дезинформации, о том, что "Турция поставляет Ирану современные зенитные ракеты и ракеты для беспилотников, а сбитый, как утверждается, американский истребитель F-15 был поражен турецкой переносной зенитной ракетной системой", являются полностью ложными и не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Администрация заявляет, что подобные несоответствующие действительности утверждения, источник которых можно легко предположить, являются "преднамеренными атаками психологической войны и попытками черной пропаганды, направленными на подрыв конструктивной роли, которую Турция играет в региональных кризисах, а также ее усилий, ориентированных на мир и дипломатию".
"Турция демонстрирует позицию, основанную на сохранении мира и стабильности во всех процессах в регионе. Эти информационные операции, направленные против дипломатических успехов нашей страны, получивших признание на глобальном уровне, преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность", - говорится в заявлении.
Администрация президента Турции призвала не доверять подобным "грязным информационным кампаниям, направленным на манипулирование общественным мнением и подрыв хрупкого равновесия в регионе".