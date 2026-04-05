Трамп сделал новое заявление из-за ситуации с пилотом в Иране

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскрыл новые подробности спасения американского пилота в Иране. "Мы спасли серьезно раненного и действительно храброго члена экипажа F-15 и офицера далеко в горах Ирана. Иранская армия вела усиленный поиск и приближалась к нему. Он — очень уважаемый полковник", — написал он в Truth Social.

Трамп добавил, что подобные рейды редко предпринимаются из-за опасности для людей и техники.



"Такое просто не происходит! Второй рейд последовал за первым, в ходе которого мы спасли пилота средь бела дня, что тоже необычно, проведя семь часов над Ираном. ПОТРЯСАЮЩЕЕ проявление храбрости и таланта всех участников!" — отметил глава Белого дома.



Он анонсировал пресс-конференцию с военными в Овальном кабинете в понедельник.



В свою очередь, официальный представитель центрального штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота истребителя F-15E закончилась провалом. Кроме того, сообщалось об уничтожении части воздушной техники, принимавшей участие в этой операции.