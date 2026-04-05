Старший помощник капитана атакованного ВСУ сухогруза погиб на месте

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Старший помощник капитана атакованного ВСУ сухогруза в Азовском море погиб на месте от травм, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"К сожалению, не обошлось без потерь. Старший помощник капитана погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью", - сказал Василенко агентству.