23:00 05.04.2026
В Азовском море организовали поиски двух пропавших моряков сухогруза
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Организованы поиски двух моряков, пропавших с потерпевшего крушение в Азовском море сухогруза, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"Поиски пропавших моряков, конечно, организованы - сейчас это главная задача. Работают все профильные службы, и если людей еще можно найти, их обязательно найдут", - сказал Василенко агентству.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что сухогруз, атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба еще двух человек остается неизвестной.
