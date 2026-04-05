Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
19:22 05.04.2026 (обновлено: 23:04 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/sukhogruz-2085319788.html
ВСУ атаковали сухогруз, затонувший в Азовском море
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.04.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_136:0:1089:715_1920x0_80_0_0_0aec670ef8569986d47a8ef6e010cf0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Sputnik / Бурджу Окутан | Перейти в медиабанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в медиабанк
Сухогруз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Стало известно, что причина крушения судна "Волго-Балт" в Азовском море — террористическая атака киевского режима. Два дня назад, 3 апреля 2026 года, судно с грузом пшеницы было атаковано украинским беспилотником", — написал он в MAX.
© Фото : Владимир Сальдо/MAXЧлены экипажа судна типа "Волго-Балт", которые спаслись после крушения
Экипаж судна типа Волго-Балт, которые спаслись после крушения - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Фото : Владимир Сальдо/MAX
Члены экипажа судна типа "Волго-Балт", которые спаслись после крушения
Экипаж покинул тонущий сухогруз, но только сегодня моряки смогли добраться до берега в районе херсонского села Стрелкового и выйти на связь.
Капитана судна госпитализировали в Геническую ЦРБ, его старший помощник погиб. Еще два человека пропали без вести. Остальным морякам оказывается медицинская и психологическая помощь.
«
"Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует", — предупредил Сальдо.
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко, состояние спасенных моряков удовлетворительное, идут поиски пропавших членов экипажа. Сухогруз потерпел крушение в 30 милях к северу от Керчи и затонул полностью. Его подъем в ближайшее время не планируется.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала