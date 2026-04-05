ВСУ атаковали сухогруз, затонувший в Азовском море
ВСУ атаковали сухогруз, затонувший в Азовском море - РИА Новости, 05.04.2026
ВСУ атаковали сухогруз, затонувший в Азовском море
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
2026-04-05T19:22:00+03:00
2026-04-05T19:22:00+03:00
2026-04-05T23:04:00+03:00
азовское море
херсонская область
азовское море, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ атаковали сухогруз, затонувший в Азовском море
Сальдо: украинский БПЛА атаковал затонувший в Азовском море сухогруз
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Стало известно, что причина крушения судна "Волго-Балт"
в Азовском море
— террористическая атака киевского режима. Два дня назад, 3 апреля 2026 года, судно с грузом пшеницы было атаковано украинским беспилотником", — написал он в MAX
.
Экипаж покинул тонущий сухогруз, но только сегодня моряки смогли добраться до берега в районе херсонского села Стрелкового и выйти на связь.
Капитана судна госпитализировали в Геническую ЦРБ, его старший помощник погиб. Еще два человека пропали без вести. Остальным морякам оказывается медицинская и психологическая помощь.
«
"Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует", — предупредил Сальдо.
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко, состояние спасенных моряков удовлетворительное, идут поиски пропавших членов экипажа. Сухогруз потерпел крушение в 30 милях к северу от Керчи и затонул полностью. Его подъем в ближайшее время не планируется.