ВСУ атаковали сухогруз, затонувший в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

« "Волго-Балт" в "Стало известно, что причина крушения судна Азовском море — террористическая атака киевского режима. Два дня назад, 3 апреля 2026 года, судно с грузом пшеницы было атаковано украинским беспилотником", — написал он в MAX

© Фото : Владимир Сальдо/MAX Члены экипажа судна типа "Волго-Балт", которые спаслись после крушения

Экипаж покинул тонущий сухогруз, но только сегодня моряки смогли добраться до берега в районе херсонского села Стрелкового и выйти на связь.

Капитана судна госпитализировали в Геническую ЦРБ, его старший помощник погиб. Еще два человека пропали без вести. Остальным морякам оказывается медицинская и психологическая помощь.

« "Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует", — предупредил Сальдо.