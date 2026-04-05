Стратегия США в конфликте изменилась, заявили в парламенте Ирана

ТЕГЕРАН, 5 апр - РИА Новости. Стратегия США в конфликте с Ираном изменилась с "раздела" страны на "доблестный выход из войны", заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Ибрахим Резаи.
«
"То, что сегодня можно наблюдать на поле боя, является изменением стратегии врага с "раздела Ирана" на "доблестный выход из войны", - приводит слова парламентария гостелерадиокомпания Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации по теме операции США против Ирана. Он заявил, что Вашингтон очень близок к достижению своих целей. Он отмечал, что "скоро покинет Иран".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
