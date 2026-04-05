Священник рассказал, как нужно провести Страстную неделю - РИА Новости, 05.04.2026
05:44 05.04.2026
Священник рассказал, как нужно провести Страстную неделю
Священник рассказал, как нужно провести Страстную неделю - РИА Новости, 05.04.2026
Священник рассказал, как нужно провести Страстную неделю
В Страстную неделю, которая в этом году начинается 6 апреля, верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, в этот период важно читать Евангелие... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T05:44:00+03:00
2026-04-05T05:44:00+03:00
религия, русская православная церковь, иерусалим
Религия, Религия, Русская православная церковь, Иерусалим
Священник рассказал, как нужно провести Страстную неделю

Протоиерей Козлов: на Страстной неделе важно как можно чаще бывать в храме

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Страстную неделю, которая в этом году начинается 6 апреля, верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, в этот период важно читать Евангелие и как можно чаще бывать на богослужениях, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
"В пятницу закончился основной этап Великого поста – так называемая четыредесятница. Эти 40 дней были периодом нашего аскетического приготовления, чтобы мы посмотрели внутрь самих себя, постарались исправить то, что в нашей жизни не так, углубить нашу духовную жизнь, исправить отношения с ближними, постараться быть более верными Богу. В следующий период поста – Страстную неделю - Церковь призывает нас сместить фокус с себя на то, что происходило с Господом нашим Иисусом Христом", - сказал отец Максим Козлов.
По его словам, следующие два праздника – Лазарева Суббота и Вербное Воскресенье (4 и 5 апреля в 2026 году – ред.) – не относятся ни к четыредесятнице, ни к следующей за ней Страстной неделе, "однако с этими праздниками начинается отсчет дней до Пасхи".
"Начиная с Лазаревой субботы мы день за днем, а потом уже час за часом - через богослужения, нашу молитвенную память - переживаем то, что происходило в последние дни земной жизни Спасителя. Эти события христианской Церковью понимаются как главные в истории человеческого рода вообще. Во время Страстной недели стоит читать евангельские повествования об этих днях и насколько возможно часто принимать участие в богослужении", - заключил собеседник агентства.
В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.
РелигияРелигияРусская православная церковьИерусалим
 
 
