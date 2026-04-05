Гендиректор "Динамо" заявил, что не следил за делом Смолова

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил РИА Новости, что не следил за развитием уголовного дела бывшего нападающего футбольного клуба Федора Смолова.
В мае 2025 года Смолов кулаком сломал челюсть посетителю "Кофемании" на Большой Никитской в центре Москвы. Было возбуждено дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). Впоследствии футболист выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, тот отказался от претензий и попросил суд прекратить дело.
"Федор Смолов в том эпизоде выступал как игрок "Краснодара". Мы не следили за этим", - сказал Пивоваров.
Смолову 36 лет. Последним профессиональным клубом воспитанника "Динамо" был "Краснодар", с которым он стал чемпионом России в сезоне-2024/25. После ухода из команды прошлым летом Смолов провел три матча за команду Медийной футбольной лиги (МФЛ) Broke Boys в Кубке России, отметившись тремя забитыми мячами.