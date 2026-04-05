Гендиректор "Динамо" заявил, что не следил за делом Смолова
Футбол
10:02 05.04.2026 (обновлено: 10:03 05.04.2026)
Гендиректор "Динамо" заявил, что не следил за делом Смолова
Гендиректор "Динамо" заявил, что не следил за делом Смолова
Футболист Федор Смолов на заседании суда
Футболист Федор Смолов на заседании суда - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Футболист Федор Смолов на заседании суда. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил РИА Новости, что не следил за развитием уголовного дела бывшего нападающего футбольного клуба Федора Смолова.
В мае 2025 года Смолов кулаком сломал челюсть посетителю "Кофемании" на Большой Никитской в центре Москвы. Было возбуждено дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). Впоследствии футболист выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, тот отказался от претензий и попросил суд прекратить дело.
Нападающий Динамо Федор Смолов - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Точно не в "Кофемании": Смолов собирается отметить решение суда с семьей
3 апреля, 18:31
"Федор Смолов в том эпизоде выступал как игрок "Краснодара". Мы не следили за этим", - сказал Пивоваров.
Смолову 36 лет. Последним профессиональным клубом воспитанника "Динамо" был "Краснодар", с которым он стал чемпионом России в сезоне-2024/25. После ухода из команды прошлым летом Смолов провел три матча за команду Медийной футбольной лиги (МФЛ) Broke Boys в Кубке России, отметившись тремя забитыми мячами.
Федор Смолов - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Смолов выплатил четыре миллиона рублей потерпевшему по делу о драке
31 марта, 15:28
 
