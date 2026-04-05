СК назвал предварительную причину обрушения жилого дома в Махачкале

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Причиной обрушения жилого дома в Махачкале, по предварительным данным, могло стать размывание фундамента в результате подтопления, сообщило СУСК России по республике.

В ведомстве уточнили, что следователи выехали на место происшествия на улице Перова, 16, где произошло обрушение жилого дома.