15:43 05.04.2026 (обновлено: 16:54 05.04.2026)
СК назвал предварительную причину обрушения жилого дома в Махачкале
СК назвал предварительную причину обрушения жилого дома в Махачкале
Кадры с места обрушения жилого дома в Махачкале
Причиной обрушения жилого дома в Махачкале, по предварительным данным, могло стать размывание фундамента в результате подтопления, сообщило СУСК России по республике. В ведомстве уточнили, что следователи выехали на место происшествия на улице Перова, 16, где произошло обрушение жилого дома.
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Причиной обрушения жилого дома в Махачкале, по предварительным данным, могло стать размывание фундамента в результате подтопления, сообщило СУСК России по республике.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ДагестанСотрудник МЧС на месте обрушения здания в Махачкале
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Сотрудник МЧС на месте обрушения здания в Махачкале
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Причиной обрушения жилого дома в Махачкале, по предварительным данным, могло стать размывание фундамента в результате подтопления, сообщило СУСК России по республике.
В ведомстве уточнили, что следователи выехали на место происшествия на улице Перова, 16, где произошло обрушение жилого дома.
Республике Дагестан организована процессуальная проверка по факту обрушения жилого дома. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать размывание фундамента в результате подтопления", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.
 
