Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" нападением на суверенитет

БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал попытку подрыва газопровода "Турецкий поток" грубым нападением на суверенитет Венгрии в условиях приближения энергокризиса в Европе.