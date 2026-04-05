17:42 05.04.2026 (обновлено: 17:56 05.04.2026)
Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" нападением на суверенитет
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал попытку подрыва газопровода "Турецкий поток" грубым нападением на суверенитет Венгрии в условиях приближения энергокризиса в Европе.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
"Это очень грубое нападение на суверенитет Венгрии, но, как и прежде, мы будем защищать Венгрию и сейчас", - заявил Сийярто в видеообращении в соцсети Facebook*.
Он отметил, что Европа гигантскими шагами приближается к энергетическому кризису.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
