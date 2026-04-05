Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока" в Сербии

БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины на энергоснабжение Венгрии.
Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию. Орбан созвал в воскресенье экстренное заседание совета обороны.
Министр напомнил, что ранее Украина совершила диверсию на газопроводе "Северный поток", перекрыла поставки природного газа, а затем и нефти в Венгрию и Словакию, в последние недели обстреливала инфраструктуру "Турецкого потока" на территории России.
