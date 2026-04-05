Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока" в Сербии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 05.04.2026 (обновлено: 18:01 05.04.2026)
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока" в Сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В мире, Украина, Сербия, Венгрия, Турецкий поток

Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока" в Сербии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва "Турецкого потока" частью атак Украины на энергоснабжение Венгрии.
Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и сообщил ему об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию в Венгрию. Орбан созвал в воскресенье экстренное заседание совета обороны.
"Эта попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Министр напомнил, что ранее Украина совершила диверсию на газопроводе "Северный поток", перекрыла поставки природного газа, а затем и нефти в Венгрию и Словакию, в последние недели обстреливала инфраструктуру "Турецкого потока" на территории России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала