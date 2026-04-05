Сийярто: попытка подрыва газопровода в Сербии является атакой на Венгрию

БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Венгрия считает попытку подорвать на территории Сербии газопровод, по которому российский газ поступает в Венгрию, атакой на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.