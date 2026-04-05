13:41 05.04.2026
Россиян не было на задержанном Швецией судне Flora 1, заявил посол
Россиян не было на задержанном Швецией судне Flora 1, заявил посол
Российских граждан в составе экипажа задержанного шведскими властями судна Flora 1 не было, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. РИА Новости, 05.04.2026
Россиян не было на задержанном Швецией судне Flora 1, заявил посол

Беляев: россиян не было на задержанном Швецией судне Flora 1

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российских граждан в составе экипажа задержанного шведскими властями судна Flora 1 не было, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Ранее министр гражданской обороны Швеции сообщал, что судно Flora 1 было задержано по подозрению в экологическом преступлении в связи с разливом нефти к востоку от Готланда в шведской экономической зоне. Позднее судну разрешили покинуть Швецию.
"Танкер Flora 1 ходит под флагом Сьерра Леоне. На наш запрос береговая охрана Швеции в рабочем порядке сообщила, что российских граждан в составе экипажа судна не обнаружено", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что посольство России в Швеции продолжает отслеживать ситуацию.
