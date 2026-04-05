Россиян не было на задержанном Швецией судне Flora 1, заявил посол

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российских граждан в составе экипажа задержанного шведскими властями судна Flora 1 не было, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

"Танкер Flora 1 ходит под флагом Сьерра Леоне. На наш запрос береговая охрана Швеции в рабочем порядке сообщила, что российских граждан в составе экипажа судна не обнаружено", - сказал посол.