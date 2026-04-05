Минпросвещения определило обязательные школьные предметы в 10-11-х классах​

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минпросвещения включило в стандарт для 10-11-х классов 16 обязательных предметов, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

"В проекте нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования — 16 обязательных предметов", — рассказал он.

В список вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.

В документе также указаны родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Их можно изучать по заявлению учеников или их родителей, а также при наличии условий в школе.