02:20 05.04.2026 (обновлено: 09:25 05.04.2026)
Минпросвещения определило обязательные школьные предметы в 10-11-х классах​
Минпросвещения определило обязательные школьные предметы в 10-11-х классах​
Минпросвещения включило в стандарт для 10-11-х классов 16 обязательных предметов, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и... РИА Новости, 05.04.2026
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование

Минпросвещения определило обязательные школьные предметы в 10-11-х классах​

Ученик во время урока. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минпросвещения включило в стандарт для 10-11-х классов 16 обязательных предметов, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
"В проекте нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования — 16 обязательных предметов", — рассказал он.
В список вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.
В документе также указаны родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Их можно изучать по заявлению учеников или их родителей, а также при наличии условий в школе.
Костенко подчеркнул, что никто не может заставить ребенка учить два иностранных языка, если семья против. Тем не менее оценка за эту дисциплину пойдет в аттестат при соблюдении условий, при которых ее признают обязательной.
