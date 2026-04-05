В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Силы ПВО и Черноморского флота отражают в Севастополе атаку ВСУ, сбито три воздушных цели в Нахимовском и Балаклавском районах, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил со ссылкой на спасательную службу Севастополя, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.