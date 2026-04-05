На берегу обнаружили девять членов экипажа затонувшего сухогруза

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Девять членов экипажа затонувшего в Азовском море сухогруза обнаружены на берегу, старший помощник капитана погиб, ещё двое пропали без вести, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он добавил, что первыми помощь экипажу оказали местные жители: они встретили его и помогли на берегу до прибытия служб.