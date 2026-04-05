Роспотребнадзор назвал полезные острые продукты - РИА Новости, 05.04.2026
03:05 05.04.2026
Роспотребнадзор назвал полезные острые продукты
Употребление приправ и пряностей препятствует развитию в кишечнике гнилостных процессов и улучшает метаболизм, а перец и имбирь обладают антимикробными... РИА Новости, 05.04.2026
Роспотребнадзор назвал полезные острые продукты

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Употребление приправ и пряностей препятствует развитию в кишечнике гнилостных процессов и улучшает метаболизм, а перец и имбирь обладают антимикробными свойствами, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Правильное употребление приправ и пряностей препятствует развитию в кишечнике гнилостных процессов, улучшает метаболизм и повышает усвояемость некоторых продуктов", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что острые специи, продукты и блюда пользуются большим спросом, поскольку вносят разнообразие в рацион и раскрывают грани вкуса привычной пищи.
"В частности, чеснок, лук, имбирь, куркума, перец, тмин и гвоздика обладают антимикробными свойствами, поэтому подавляют рост и размножение бактерий, тем самым помогая сохранять свежесть продуктов", - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что острую еду не рекомендуется употреблять людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ. Она может вызывать изжогу и неприятное жжение из-за более активного выделения желудочного сока.
