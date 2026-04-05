Биолог рассказала, как определить, чем болеет растение - РИА Новости, 05.04.2026
05:19 05.04.2026
Биолог рассказала, как определить, чем болеет растение
Биолог рассказала, как определить, чем болеет растение - РИА Новости, 05.04.2026
Биолог рассказала, как определить, чем болеет растение
Инфекционные болезни растений выявить можно в том числе по налету и гнили, а неинфекционные – по бледности листа или изменению формы плода, рассказала РИА... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T05:19:00+03:00
2026-04-05T05:19:00+03:00
общество
растения
общество, растения
Общество, Растения
Биолог рассказала, как определить, чем болеет растение

РИА Новости: биолог Мацишина рассказала, как выявить болезни растений

Растение в квартире - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Растение в квартире. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Инфекционные болезни растений выявить можно в том числе по налету и гнили, а неинфекционные – по бледности листа или изменению формы плода, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Чайки" Наталия Мацишина.
"Все болезни делятся на две огромные группы. Инфекционные болезни – это биологический десант: на растение нападают живые существа, у которых в планах — превратить ваш любимый фикус в общественную столовую. Неинфекционные болезни - тут никто ни на кого не нападает. Растение просто страдает от того, что жизнь — боль, а условия вокруг — не курорт. Это болезни "неправильного образа жизни", - сказала собеседница.
По ее словам, в первой группе – грибы, они прорастают сквозь листья, пуская свои "щупальца" прямо в клетки.
"Если видите странный налёт или пустулы — поздравляем, у вас грибная вечеринка. Бактерии выделяют токсины, от которых ткани превращаются в кашу - гнили. Вирусы - самые хитрые. Они не едят растение в буквальном смысле, они "перепрошивают" его клетки, заставляя их производить новые копии вируса вместо хлорофилла. Результат — странные узоры (мозаики) и карликовость. Нематоды - крошечные черви, которые грызут корни или стебли. Заметить их сложно, но вред от них — как от стада слонов в посудной лавке", - отметила биолог.
Мацишина рассказала, что причиной второй группы болезней – неинфекционных – в том числе может стать дефицит питательных веществ - когда в почве нет азота, и листья бледнеют от голода, либо их избыток - когда из-за избытка удобрений корни получили химический ожог.
"Водный режим: растение либо медленно превращается в гербарий при засухе, либо его корни устраивают "Титаник" в переувлажненной почве. Также может быть экологический треш: загрязнение воздуха, токсичная почва или слишком кислый дождь", - рассказала собеседница.
Она отметила, что важно различать причины болезни растений, чтобы правильно их лечить.
"Если вы начнете лечить "голодное" растение фунгицидами от грибков — это всё равно что пытаться накормить человека, страдающего от авитаминоза, зелёнкой. Прежде чем хвататься за опрыскиватель, нужно понять: у нас инфекция или стресс", - добавила Мацишина.
Биолог также рассказала о специфических симптомах болезней. Если лист бледнеет или желтеет, это может быть сигналом как о голодании, так и о вирусной атаке. Если на листьях пятна разных оттенков, это, вероятно, почерк вирусов, которые "взломали" генетический код растения. Коричневые, сухие пятна на листьях — это участки, которые растение решило "отключить", чтобы зараза не пошла дальше, или которые патоген выел до дыр.
"Если ткани превращаются в кашу — это работа ферментов патогена. А если лист вдруг закручивается в спираль или плод становится похож на пришельца — значит, нарушен обмен веществ и гормональный фон. Если вы видите на листе белую "муку" (мучнистая роса) или оранжевые подушечки (ржавчина) — это миллионы спор гриба, которые готовятся отправиться в полет, чтобы захватить соседние грядки. Если растение начинает "плакать" вязкой липкой жидкостью - это попытка заклеить рану и буквально "утопить" в смоле микробов-взломщиков", - отметила Мацишина.
