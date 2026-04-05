Биолог рассказала, как определить, чем болеет растение

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Инфекционные болезни растений выявить можно в том числе по налету и гнили, а неинфекционные – по бледности листа или изменению формы плода, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Чайки" Наталия Мацишина.

« "Все болезни делятся на две огромные группы. Инфекционные болезни – это биологический десант: на растение нападают живые существа, у которых в планах — превратить ваш любимый фикус в общественную столовую. Неинфекционные болезни - тут никто ни на кого не нападает. Растение просто страдает от того, что жизнь — боль, а условия вокруг — не курорт. Это болезни "неправильного образа жизни", - сказала собеседница.

По ее словам, в первой группе – грибы, они прорастают сквозь листья, пуская свои "щупальца" прямо в клетки.

« "Если видите странный налёт или пустулы — поздравляем, у вас грибная вечеринка. Бактерии выделяют токсины, от которых ткани превращаются в кашу - гнили. Вирусы - самые хитрые. Они не едят растение в буквальном смысле, они "перепрошивают" его клетки, заставляя их производить новые копии вируса вместо хлорофилла. Результат — странные узоры (мозаики) и карликовость. Нематоды - крошечные черви, которые грызут корни или стебли. Заметить их сложно, но вред от них — как от стада слонов в посудной лавке", - отметила биолог.

Мацишина рассказала, что причиной второй группы болезней – неинфекционных – в том числе может стать дефицит питательных веществ - когда в почве нет азота, и листья бледнеют от голода, либо их избыток - когда из-за избытка удобрений корни получили химический ожог.

« "Водный режим: растение либо медленно превращается в гербарий при засухе, либо его корни устраивают "Титаник" в переувлажненной почве. Также может быть экологический треш: загрязнение воздуха, токсичная почва или слишком кислый дождь", - рассказала собеседница.

Она отметила, что важно различать причины болезни растений, чтобы правильно их лечить.

« "Если вы начнете лечить "голодное" растение фунгицидами от грибков — это всё равно что пытаться накормить человека, страдающего от авитаминоза, зелёнкой. Прежде чем хвататься за опрыскиватель, нужно понять: у нас инфекция или стресс", - добавила Мацишина.

Биолог также рассказала о специфических симптомах болезней. Если лист бледнеет или желтеет, это может быть сигналом как о голодании, так и о вирусной атаке. Если на листьях пятна разных оттенков, это, вероятно, почерк вирусов, которые "взломали" генетический код растения. Коричневые, сухие пятна на листьях — это участки, которые растение решило "отключить", чтобы зараза не пошла дальше, или которые патоген выел до дыр.