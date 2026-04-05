Празднование Вербного воскресенья

Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых (12 важнейших) праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресенье является переходящим праздником. Он зависит от календарной даты Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до ее наступления, то есть на шестое воскресенье Великого поста. В этом году праздник отмечают 5 апреля.
Вербное воскресенье празднуют не только православные, но и католики, а также представители протестантских деноминаций. Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы, которая является символом торжества в России.
Верующие и сегодня соблюдают традиции праздника: приносят веточки вербы в храм для освящения, во время службы стоят с зажженными свечами и ветвями вербы, символизируя встречу Спасителя, и приносят веточки в дом. Освященную вербу ставят рядом с иконами.
Вербное воскресенье знаменует Вход Господень в Иерусалим. В храмах Москвы и других городах России по расписанию проходят торжественные богослужения.
Упоминание об обряде, когда по церковным обычаям освящали веточки пальмы, встречается еще в III столетии: в этот день проводили торжественные шествия и крестные ходы.
На Руси до упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам государь.
Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом.
Для того чтобы поздравить родственников с праздником, верующие изготавливают или приобретают поделки и сувениры, стоимость которых не имеет ценовой значимости, — главное, чтобы они преподносились от души и поднимали настроение.
